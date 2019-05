El refranero español es el compendio más fiel de los defectos de este país. Y en la política, estas certeras frases salidas del pueblo es donde cobran más protagonismo. Donde dije digo, digo Diego puede ser el mejor ejemplo. Porque quienes defendían que gobernase la lista más votada hace cuatro años, ahora, tras un palo electoral, pretenden pactar para evitar que la lista más elegida, que no es suya, no gobierne. Los hay que criticaban a la casta por vivir fuera de la realidad en sus casoplones y luego optaron por el mismo lujo. Y quienes ponen el grito en el cielo por los recortes de líneas educativas a la escuela pública cuando hasta hace muy poco hacían lo mismo y blindaban por seis años a la concertada. Como dijo el genial comisario Louis Renault en 'Casablanca' cuando decidió cerrar el bar de Rick: "Qué escándalo. He descubierto que aquí se juega".