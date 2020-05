¿Quién ha dicho que las normas están para cumplirlas?

Eso de que las normas están para cumplirlas será en el resto del mundo, pero no en Cádiz, donde hay gente que desde siempre está por encima del bien y del mal. Y es que, aunque las medidas sanitarias establecidas para combatir la pandemia del coronavirus contemplan la no utilización en las playas de duchas y grifos para lavarse los pies, algunos hacen caso omiso a ello, posiblemente porque saben mucho más de sanidad que los expertos. Como se demuestra en la imagen, tomada ayer en la playa Victoria de Cádiz, hubo quien retiró el precinto y se lavó los pies tan tranquilamente al salir de la arena. Eso de llevarse un cubito para echarse aguas en los pies no está hecho para ellos.