Todos los candidatos hacen lo mismo, ni uno sale del carril: Carnaval, Cádiz Club de Fútbol, visita a peñas y asociaciones de vecinos, reuniones con entidades, promesas sobre asuntos de escasa importancia, desde una plaza en un barrio hasta los canguros municipales. No compite ningún alcalde, como en el 95, y los únicos tres candidatos con opciones están pegados al poder : David de la Cruz al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, con cuyos concejales se pasea por la ciudad a le espera de la confluencia. Bruno García de la Junta de Andalucía, acompañante de consejeros y delegados del gobierno autónomo. Óscar Torres, del Gobierno de España. No hay ni uno solo que se presente a pecho descubierto. El PP es la oposición dura a la gestión del Equipo de Gobierno aunque Bruno no haga declaraciones altisonantes, ni se le ha escuchado hacer alabanzas de los años de Teófila Martínez, en cuyos gobiernos participó. Por la ciudad corre como la pólvora resultados de encuestas de los partidos con cifras que pronostican un resultado incierto el 28 de mayo, entre el bloque de izquierdas y el bloque de derechas, incluyendo aquí a Ismael Beiro en el improbable caso de que sacase algún concejal. En el Carnaval le dan al Gran Hermano vecino de Madrid fuerte y flojo, como el nombre de una de sus múltiples empresas. Le dieron en las tablas del Falla y le dan sobre los adoquines. Unas elecciones no son un reality donde decir unas cuantas pamplinas puede granjear el voto de los incautos. No sabemos qué piensa Beiro sobre el retrato que hacen 'Los llorones' de los hosteleros, él que tiene dos bares en la ciudad. El PSOE y el PP hacen cuentas para la Diputación. Irene García y quienes quedan a su lado en el Partido Socialista están a la espera de ver si se estrella el actual presidente para plantear batalla. Ahora mismo el PSOE tiene 14 diputados, el PP 8, Adelante Andalucía 4, 100x100 La Línea tiene dos, IU, Ciudadanos y Andalucía por Sí tienen uno cada uno, todos generosamente retribuidos con asesores y subvenciones. Sobre los partidos minoritarios hay dudas: se da por hecho que Cs pierde su diputado por Jerez, que podría ir al PP, que Adelante pierde uno de sus dos diputados de Cádiz, que podría ir al PSOE, que AxSí perdería el que tiene en el partido judicial de Barbate, que podría recaer en el PP. No está claro el efecto que tendrá sobre IU-AA la división del voto ya que se presentan separados en los partidos judiciales de Sanlúcar, El Puerto y la Sierra, lo que permitiría al PP optar a esos tres escaños en la Corporación Provincial. Podríamos hablar de 15 PSOE, 13 PP, dos La Línea 100x100. Momento Sálvame: el alcalde de La Línea y la alcaldesa de Puerto Real han roto su relación, ojo al dato, que decía Butanito.