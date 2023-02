Noventa años después de unos sucesos que llenaron de estupor a la España de la II República y en la que se abrió camino una mentira ignominiosa, la orden de Manuel Azaña a las fuerzas de orden contra los sublevados en Casas Viejas, "ni presos ni heridos, tiros a la barriga", inexistente por completo, Ramón Pérez Montero (Medina Sidonia, 1958) ha puesto fin a una de las novelas más ambiciosas y logradas de la narrativa actual, que recrea la aldea asidonense de Casas Viejas de 1933, con su secuela sangrienta y la recreación de la comarca y también de aquella España que se preparaba para los desastres que llegarían en los siguientes años. Tres días del 33 es una prueba palmaria del novelista que vive la vida de los otros, que vive en el escenario de los otros y se convierte en los otros para poner en limpio lo que fueron sus vidas. En cierto modo la novela de Pérez Montero es una historia de los otros, una novela que es como un lago al que llegan muchos arroyos y ríos. Y una novela río con varios escenarios -importantísimo el propiamente lingüístico- y con un contenido histórico contrastado, fiable, fehaciente. Pero no es una novela histórica al uso, siéndolo verdaderamente. Porque el novelista ha establecido un equilibrio dificilísimo entre los hechos, los dichos y el paisaje emocional de aquellos años terribles en la España sin esperanzas, el país en donde se iban a dar simultáneamente todos los enfrentamientos que culminarían en el golpe militar de los militares nacionales contra la República, la gran confrontación de las dos Españas que profetizó don Antonio Machado, en la que una de ellas nos helaría el corazón. Increíble, pues, el pulso ganado por el novelista asidonense a una historia ciertamente poliédrica que ocupó la preocupación de los españoles de la II República. Pero alrededor de los hechos luctuosos, tremendos, de la paupérrima aldea asidonense, que Ramón Pérez Montero ha venido dibujando desde la primera página, como para prepararnos de lo que acabaría sucediendo en lo que fue una pedanía, foto en blanco y negro del retraso y el subdesarrollo de aquella España, la España del hambre, la miseria y la desesperación. El coro de personajes, cincelado por una sociolingüística excepcional, y el resumen de lo que fue aquel Registro de la Propiedad, más ese vivir los otros del que hablaba, han configurado una de las mejores novelas que he leído en mi vida. Casas Viejas que iba a ser el percutor de la revolución que muchos esperaban, fue un desastre, una carnicería. El resumen de aquella tragedia es el conocido, no la urdimbre de aquel infierno.