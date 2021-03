En la Semana Santa de Cádiz, el Miércoles Santo es el día de los misterios. Recuerdo que a principios del siglo XXI, en una retransmisión en directo de la Semana Santa gaditana por Canal Sur TV, a la que me invitó a participar Fernando Pérez, lo dijimos varias veces: "Hoy es el día de los misterios". Después del Bicentenario, en las retransmisiones de la Semana Santa gaditana de Onda Cádiz TV, con Guillermo Riol y Carmen Mas, también lo dijimos varias veces: "Hoy es el día de los misterios". De modo que los misterios del Miércoles Santo gaditano los tenemos muy trotados, y no es ninguna novedad que hoy sea el día de los misterios en Cádiz. Ni que se diga otra vez, en este año 2021 tan peculiar, que hoy el Miércoles Santo es más misterioso que nunca.

Los capillitas, o medio capillitas, saben por qué hoy es el día de los misterios en Cádiz. Pero, a lo peor habrá algunos lectores y lectoras que no. Hay que decirles que se debe a que el Miércoles Santo hacían estación a la Catedral cuatro de los grandes pasos de misterio de Cádiz: el del Cristo de las Aguas, el del Señor de la Salud de las Cigarreras, el de la Sentencia y el de las Angustias del Caminito. Y para los sevillitas, se podría añadir que son obras de los autores de los tres pasos de misterio de las cofradías de capa de la Madrugada sevillana. El de las Aguas es obra del tallista Antonio Martín, autor del misterio de los Gitanos de Sevilla; el de las Cigarreras es obra de Manuel Guzmán Bejarano, autor del paso de las Tres Caídas de Triana; el de la Sentencia es obra del taller de Pérez Calvo, donde tallaron el paso de la Sentencia de la Macarena. El de las Angustias del Caminito es más gaditano, con las pinturas de Rafael del Águila en las cartelas, y con el manto bordado por las monjas del colegio de San Martín, que le hicieron a pesar de que la Virgen es de talla completa.

Hoy los misterios se quedan en las iglesias. Hoy las Aguas (o Luz y Aguas, como siempre se le dijo) no saldrá de prestado de la Catedral Vieja, ni pasará por el Campo del Sur. Hoy en el barrio de Santa María se echará en falta a la Sentencia que no pasará por la plaza de las Canastas. Hoy no estarán las antiguas cigarreras que esperaban al Señor de la Salud y a la Virgen de la Esperanza delante de su Fábrica de Tabacos. Hoy el barrio de San Carlos se quedará con la añoranza de las Angustias del Caminito, que no se asomará a la Alameda, ni se acercará al Rebaño de María.

Hoy, en las calles cotidianas, sin pasos, entenderán que el día de los misterios no era sólo el Miércoles Santo. El misterio es la vida, que nunca se repite, que nos consuela con recuerdos en el espejo del tiempo.