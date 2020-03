Veo desde el fondo de la cueva de Platón, por una rendija, que casi todos andan ya en el día después. Menos todos los que están en los hospitales o guardados a la espera de que empeore su situación, o que la superen. Estos últimos sólo tienen un horizonte de dolor y miedo que cierto pudor de los medios impide, afortunadamente, contemplar mientras se come viendo las noticias en el encierro obligado. Las imágenes de ancianos muy enfermos hablando con sus nietos por la pantalla del móvil que le sostiene un ángel embutido en toda la seguridad posible no son las imágenes de esos mismos ancianos una hora antes de expirar, asfixiados y aterrados por la llegada de la muerte.

El día después es el día después de la batalla final, cuando se vaya a ganar la guerra al Covid 19. Será como salir del refugio antiaéreo de las guerras olvidadas. La desolación y los escombros de las ciudades no serán los de lo documentales coloreados que emiten las plataformas de televisión, será el mismo escenario que ayer estuvo vacío y ahora está lleno de desolación por todo lo perdido, los abuelos, los familiares, los amigos, los vecinos, los españoles. Y el trabajo, los ahorros, las esperanzas. Ese nuevo tiempo en el que tanto piensan los que creen que sobrevivirán al Coronavirus, quién lo sabe eso, ay… Digo ese día después de la Bomba H vírica estaremos mirando todo lo que no hicimos con tiempo, lo que debemos hacer con tiento. Más que nada porque siempre hay algo peor, siempre hay algo susceptible de empeorar. ¿Fatalismo? No, experiencia.

Las sombras que se proyectan sobre la pared de la cueva no son sombras chinescas, son sombras de asombrados y perplejos para los que no hay mucha esperanza, y el disparar contra todos que puede que sea la solución adoptada. Digo disparar impuestos, descuentos de nóminas, restricciones y el esquema anticipado de la mengua del Estado de Bienestar. Confiemos, al menos, en que la libertad quede preservada y que lleguemos a las próximas urnas lúcidos y libres para votar a quienes consideremos capaces de llevarnos a la tierra prometida de la nueva sociedad libre, abierta, pacífica y comprensiva. Esa sociedad en reconstrucción que emerja de los superados lutos, el reconocimiento de todos esos héroes que dieron su vida y salud por nuestras vidas y nuestra salud. No sólo la gente de los hospitales, todos los que están haciendo posible, cada uno en lo suyo convertido en lo nuestro, y que se desviven por el bien de todos. Hay en el horizonte ese día después, miradlo atentamente, nos va la vida en ello