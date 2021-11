La desmemoria histórica del PCE

El secretario general del PCE tiró balones fuera al ser preguntado por las reprimidas protestas en Cuba, achacando la miseria cubana al bloqueo estadounidense (¿también la falta de libertades?). Lo mismo decían los franquistas durante el aislamiento internacional de la dictadura, cuando se convocaban multitudinarias manifestaciones de apoyo a Franco y condena de los aliados. ¿La hambruna? Culpa del bloqueo de las potencias que ganaron la guerra. "El sectarismo occidental y el comunismo asiático son los que promueven, alientan y sostienen en el exterior la campaña contra nuestra Patria", clamaba Franco. Las dictaduras, sean del signo que sean, siempre buscan enemigos externos para justificar sus fracasos. Y si esto no les basta, purgan a sus correligionarios como enemigos internos (en esto los comunistas -desde la Gran Purga estalinista a la del POUM en España o la Revolución Cultural en China- son expertos).

Nada nuevo lo del secretario general. El pasado julio el PCE dejaba claro su nunca cambiada posición con respecto a la dictadura cubana: "Contra el bloqueo y la injerencia imperialista: siempre con Cuba y su revolución. Solidaridad activa y movilización en defensa de la revolución cubana en las calles y las redes".

Ahora que está de moda exigir peticiones de perdón por genocidios y crímenes cometidos hace muchos siglos podía aprovechar el PCE su centenario, refrendando así su opción eurocomunista y democrática de 1977, para pedir perdón por los suyos y los de sus ídolos y referentes. Pasionaria junto a Stalin y Mao en el 70 cumpleaños del genocida al que Alberti llamó -¡y en 1953, sin tan siquiera la excusa de las pasiones de la guerra!- "padre y maestro y camarada" en Redoble lento por la muerte de Stalin. Si Kichi retiró la placa de Pemán por franquista, no se me ocurre que debería hacerse con cuanto recuerde a Alberti el estalinista.

En vez de revisar críticamente su historia prefieren blanquearla -difícil blanqueo dados los hechos documentados- y seguir apoyando dictaduras. Quizás por eso no se presentan a las elecciones con las siglas de las que tan orgullosos dicen estar: primero se camuflaron en IU para después diluirse esta en UP. Por algo no se sabe de nadie que saltara el muro para huir del Berlín Occidental al Oriental o se fugara de Hong-Kong a la China de Mao, y hoy se pase de Corea del Sur a Corea del Norte o huya de Miami a La Habana.