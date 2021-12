Por derecho

Han pasado cosas muy graves en el 2021, y no es cuestión de hacer un ránking, pero el retorcimiento del cuello del cisne del Estado de Derecho va en el grupo de cabeza. El Tribunal Constitucional ha declarado que muchas medidas del Gobierno eran inconstitucionales y nadie se ha alterado, como si un Gobierno que tiene que guardar y hacer guardar la ley pudiese guardársela también en el armario. Ahora se ponen a obligar a la gente a vacunarse y a exigir el pasaporte COVID cuando las normas internacionales establecen la voluntariedad de las vacunas.

La coartada es que es necesario por el coronavirus, y lo será o no, pero recuerda alarmantemente al niño que, después de haber hecho un desaguisado, dice que lo «hizo sin querer». Mi madre cortó de raíz esa excusa en nuestra más tierna infancia. Respondía: «Es que si lo llegas a hacer queriendo te arranco la cabeza», y seguía con su bronca al delito culposo, dulcemente. Con el Derecho es lo mismo. Si te saltas las normas sin excusa eres un tirano despótico, y no solamente un tirano utilitarista o maquiavélico. Si las normas no obligan cuando te vendría bien saltártelas, ¿cuándo obligan?

Las normas se hacen para que en los momentos de mayor tensión no salga el sol de la arbitrariedad por Antequera. Cuando todo va de lujo, el Estado de Derecho no hace falta. Fíjense que quienes justifican el salto de pértiga normativo son los mismos que, cuando se produce un crimen escandaloso y se suplica una legislación que nos proteja, nos abroncan porque «no se puede legislar en caliente». O sea, que legislar en caliente, fatal; pero saltarse las leyes al rojo vivo, fetén. Y eso que legislar lleva su tiempo, además, con lo que, aunque la iniciativa se tomase en caliente, habría margen para el enfriamiento y los controles técnicos y parlamentarios. Saltarse a la torera la ley es inmediato y sin controles.

Si nuestras leyes son inútiles para luchar contra la pandemia, refórmense. Pero a la ley no se le puede aplicar la ley del embudo, estrecha para el pueblo, pero amplísima para que los poderes hagan de nuestra capa un sayo, aunque sea -digan- para nuestro bien. No pretendo decir que toda ley aprobada sea incuestionable ni que no pueda oponérsele luego la objeción de conciencia, si es el caso. Pero hay un escalón abajo de corrupción del sistema cuando no es que las leyes sean discutibles, sino que no obligan al poder. Que es donde estamos.