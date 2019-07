Nada que decir

Es un ejercicio a veces psicodélico sentarse a leer en los diferentes soportes a la cantidad de gente que tiene opiniones sobre las más variadas cosas. Las defienden con pasión o con profesionalidad o con nada. Hay gente que opina incluso sin que nadie le haya pedido opinión, mendigando, de alguna manera, el reconocimiento del pensamiento que se le pasó por la cabeza. Likes por compasión. Como nadie se la ha pedido suele ser opinión de gente enfadada, esto es, antipática. Y están los odiadores, los haters, pateadores de cualquier cosa, incluso de las insignificantes. También hay a quien le piden la opinión todos los días, opinadores oficiales, y, claro, uno no tiene una opinión todos los días. Hay días que uno se levanta sin opinión. A mí me ocurre el 90% de los días del año. Tengo pensamientos básicos que no se ven afectados por las anécdotas del día a día. En fin, que me da igual.