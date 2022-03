La culpa es nuestra

El problema está en que cuando Aragonés llegó de vuelta a Barcelona, después de lo de La Palma, no se encontró con un millón de personas en la puerta del palacio de la Generalidad para decirle a gritos y pacíficamente que era un grosero, maleducado y faltón, que qué se había creído que era ser el presidente de todos los catalanes, que alguien así no se merece presidir el gobierno autonómico de Cataluña. Digo que eso en Barcelona pero donde fuera que fuera se debería encontrar con otras cantidades de ciudadanos con el mismo mensaje. El problema está en que si a Putin no consiguen llevarlo al Tribunal Penal Internacional, ni gas ni nada por importante que sea, no se puede hablar con semejante criminal nunca jamás, ni tener relación de tipo alguno con el país que gobierna y al que ha lanzado a una nueva guerra de anexión previa a la destrucción y genocidio de su población. El problema está en que si hemos oído y visto que Belarra ha llamado 'Partidos de la Guerra' a todos los partidos españoles partidarios de armar a los ucranianos para la defensa de su hacienda, su país y las vidas de los suyos, y el presidente Sánchez no la ha cesado de inmediato, porque es más importante su gobierno que la dignidad del mismo, aunque de mentirijillas la podemita haya dicho luego que lo que había dicho no lo había dicho, el presidente Sánchez añadirá esta otra vergüenza al cúmulo que ya posee para que no lo voten los españoles nunca jamás. El problema de tener que soportar una economía interna con una inflación superior al 7,5%, con una subida de precios que gira hasta lo insoportable, junto a una política impositiva que asfixia a las clases medias y deja aturdido al mileurismo, como tantas otras cosas, tiene sólo un responsable: nosotros. Es como el humerío que hay en España con lo de Vox, de ser una catástrofe en términos políticos la llegada de esta derecha a los cinco millones de votos. ¿Culpables? Por lo menos, los cinco millones de votos que los votaron. A la derecha de la derecha y a la izquierda de la izquierda están los que tiran de España hacia un lado o hacia el otro, para romperla. ¡Pero somos nosotros mismos! Somos los españoles, por votar así o por no votar siquiera, quedarnos en casa ese domingo en que se dirimen los asuntos vitales de la Nación para cuatro años, como mínimo. Aragonés, al que mejor no caricaturizar, es el ejemplo cateto de lo que nos pasa mientras el mundo se pone en la puerta del Infierno. Es nuestra culpa.