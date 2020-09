Entre el culebrón y el fútbol de verdad

Tras llegar Messi a la dolorosa conclusión de que no puede irse, de momento, del club de su vida, en este primer domingo de septiembre nos alumbra la segunda comparecencia pública de la España de Luis Enrique. Son los dos temas prioritarios de este caluroso coletazo del verano, pero ni siquiera la presencia del equipo que debiera ser de todos, como correspondería a un país normal, eclipsa la continuidad de Messi en la Ciudad Condal.

Me imagino el rapapolvo que el astro argentino le habrá dado a sus asesores, pues la verdad de la cosa es que Leo ha abierto una brecha para que cunda el desamor no más vayan las cosas a disgusto general. No irse porque no puede es motivo más que suficiente como para que las cañas sean lanzas al primer contratiempo. Y de todo habrá tenido la culpa el cerebrito que le dijo que adelante, que la cláusula tiene validez para la ruptura contractual, conque verdes las cogen.

Y del culebrón del verano y quién sabe de cuántos veranos nos vamos al España-Ucrania de esta noche en Valdebebas, hoy estadio Alfredo di Stéfano. Aunque sólo se ha jugado un partido, la condición de líder de grupo del equipo ucraniano se debe tener en cuenta. Venció el jueves a Suiza con goles de dos de sus figuras, Yarmolenko y Zinchenko, dando una sensación de solidez importante. Y de España, ¿qué? Pues que se batió con Alemania pero no para tirar cohetes.

El partido de Stuttgart salió adelante por el partidazo que hizo De Gea, con lo que recobra la fiabilidad perdida en el último Mundial. Chocó la nulidad ante el gol de un listo como Rodrigo y pareció quedar claro que Jesús Navas ya es más carrilero por detrás del balón que extremo por delante. El equipo dio una impresión digna y con el atenuante de la falta de rodaje y de conocimiento entre sus miembros. Vamos a ver si hoy ante Ucrania nos convence un poco más, a ver...