Algo más que cruceros

Está de maravilla que todos los actores que participan de lleno en la gestión y explotación del turismo en nuestra provincia se rasquen los bolsillos para acompañar a la Autoridad Portuaria a sus expediciones internacionales en busca de cruceros. Pero mejor será no olvidar que el puerto vive o debería vivir de algo más que de esos grandes buques que dan tanto color a nuestros muelles. El puerto vive también de su pesca, de sus contenedores, de sus tráficos con Canarias, de sus graneles, sin olvidar esas concesiones que tanto y tan bueno aportan a la caja del organismo que regenta Teófila Martínez. La ciudad cree que su muelle está lleno cuando ve uno de estos cruceros frente a Canalejas. Y no es del todo falso. Al puerto le aporta mucho el crucero pero no es precisamente algo que genere demasiado empleo o riqueza. Pero bueno, mientras tanto, mejor será cuidar lo que bien funciona.