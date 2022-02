El crematorio de los egos

Casado ha comprobado en sus carnes que los partidos, como dijo su enemiga íntima Álvarez de Toledo, en lugar de servir de espacio para la confrontación de ideas se han convertido en un crematorio de egos. Y que en la política lo único que hay de cierto son tus adversarios, porque tus amigos pueden ser más traicioneros que un iceberg. Casi no había dado un paso al frente Núñez Feijóo señalándole con el dedo y ya no quedaba un casadista en la provincia. Es cierto que había cuatro. Pero a los cinco minutos, todos, desde Vejer hasta el último pueblo de la Bahía, formaron en perfecto estado de revista, como si llevaran siglos en el tercio de la Legión de Ronda, al ritmo del líder gallego.

Los mismos que lo encumbraron lo despellejaron vivo por equidistante (esa derechita cobarde) y por blando. Y por dejarse tutelar por Aznar: "Si alguna vez me tienen que suceder -sentenció el ex presidente no hace tanto, ignorando por completo a Mariano Rajoy- que sea Casado". Ahora le acusan de que Vox, por culpa de su incompetencia, se ha convertido en el refugio de los ciudadanos que se consideran ejemplares pese a su carga ideológica tan radical. Hasta sus acérrimos le dieron la espalda porque se les ha aparecido Isabel Ayuso de repente, a la que también dejarían caer, por descontado, si fuera menester. Al parecer Casado, y solamente Casado con sus complejos, no ha sabido frenar el atontamiento en que está sumido su partido frente a los tortazos que le propina el Ejecutivo de Sánchez a diario, dándole coba con el poder judicial, con el acercamiento de los presos etarras, arrinconando al castellano aquí y allá, y permitiendo que la mitad de los catalanes viva, de facto, casi al margen de los poderes del Estado.

Cuando la mano derecha de Casado, el mayor de sus errores, sacó pecho tras las victorias en Madrid y Castilla y León, y tras dar por segura la de Andalucía, tras superar el tedioso trámite de las urnas, ni una sola voz se atrevió a cuestionar a García Egea, en público. Hasta Juanma barajó la idea del adelanto electoral, a pesar de que no le seducía. Sólo se encendieron las alarmas cuando las encuestas auparon a Vox. Y entonces todo el mundo vio que Casado iba desnudo. Que había que decir las verdades del barquero, como Vox. Y como Ayuso, aunque oculte la suya. Casado ya no era más que un gigante con pies de barro, cuyo liderazgo le vino grande y regalado. Y esto último sí es cierto, puesto que fue Soraya Sáenz de Santamaría la que arrolló en las primarias cuando votó la militancia. Y él sólo pudo arrebatarle el poder porque Cospedal le brindó todos sus apoyos tras jurar que Soraya no mandaría ni por encima de su cadáver. Y así están hoy los populares, muertos en vida, tratando de alimentar la esperanza en la reacción de la mano de su nuevo líder. Menos mal que Feijóo es bien conocido por moderación. Porque si algo necesita el PP es gente válida con experiencia en lo público y calmar su ansiedad.