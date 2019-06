No creen en nosotros

No paramos de salir en medios informativos de referencia a nivel mundial. Nos ponen la cara de colores todos los días diciendo que este triangulito del sur merece una visita. Aquí muchas empresas se esfuerzan cada día en ofrecer mejores servicios, muchos jóvenes tienen la esperanza de vivir del sector y en los planteamientos de futuro que se hacen de la ciudad, el turismo aparece como uno de los pilares del futuro.

Pero parece que los que se tienen que creer más este discurso no creen para nada en este futuro turístico de Cádiz y un buen ejemplo es la dejadez en el proyecto del museo provincial de la plaza Mina. En el artículo publicado ayer por José Antonio Hidalgo se demuestra con datos, los puñeteros datos, como a lo largo de 30 años no han sido capaces las administraciones central y autonómica de desarrollar la ampliación de las instalaciones y ahora nos enfrentamos no sólo a que el proyecto no se ha hecho sino que en vez de una zona de atractivo tendremos un edificio en ruinas en pleno centro…una gran oferta turística sin duda.

O se quedan con nosotros o no se creen nada de lo que dicen. Afirman una y otra vez que el turismo es un aspecto que hay que cuidar pero a la hora de verdad los hechos demuestran que se hace muy poco. Ejemplos tenemos como el nunca terminado proyecto de El Pópulo y esto del museo… además de lo de los trenes.

Esperemos que las administraciones implicadas, la central y la regional, se pongan a trabajar, que el Ayuntamiento y la Diputación e incluso la sociedad presionen para que este proyecto, el de la ampliación del museo, se lleve a cabo y no tengamos en medio de la ciudad un edificio en ruinas en vez de una atracción turística.

Cádiz no se puede permitir estos lujos sobre todo ahora que se fijan tanto en nosotros. Si empiezan a llegar turistas y los defraudamos porque no tenemos cosas que ofrecerles, este efecto llamada no sólo no nos traerá beneficios sino que nos perjudicará.

El Ayuntamiento y la Diputación deben comenzar a presionar de inmediato para que esto se solucione y tomemos nota con lo que acaba de suceder en Sevilla donde la sociedad civil se ha movilizado y han creado una plataforma con 54 entidades para pedir que se construyan las infraestructuras necesarias.