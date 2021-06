A otra cosa

De 50 monjas que se reunieron en Mallorca para una cosa de ellas, 30 han dado positivo en coronavirus. Me han dicho. Una excursión de la Compañía de María de San Fernando, de fin de curso en la capital balear, se tiene que quedar confinada por contagios. Las noticias son más o menos confusas, pero el hecho es que están cada uno en su habitación del hotel hasta que se cumpla la 'cuarentena' impuesta por las autoridades y demás requisitos. No veo yo a las religiosas de marcha por la noche, la verdad, pero ahí están los datos. Distinto es el personal juvenil, que celebraba en esa isla privilegiada el fin de una etapa decisiva en su vida. Todo esto junto a los 'moditos' que han adoptado la alcaldesa de Barcelona y el ya Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, que así les da muchos gusto que le escribamos el título; digo que llega Su Majestad al Mobile de Barcelona, como modo de apoyo a este evento mundial tan importante, y allí están el presidente Sánchez, las autoridades otras pero no estos dos, que se niegan al 'besamanos', que le llaman. Ya me gustaría a mí saber si este señor Aragonés llegara a un ayuntamiento de la región y no salieran a la puerta el alcalde y concejales a recibirlo, ya me gustaría. Pero bueno, a esta otra cosa me quería referir desde el principio. Un poco como el dicho 'se fue el día, se fue la romería', de los indultos apenas se habla ya y Junqueras se reúne en la sede del partido que preside y dirige con sus colabores y, mucho me temo, estudian los puntos débiles de la antigua sedición/golpe de estado para empezar a construir la siguiente. No será dentro de dos años pero hay que trabajar para cuando llegue. Mientras, las manos a la teta de España, se trata de ordeñar y ordeñar, y que los primos de las autonomías se callen y hagan como han venido haciendo, dejarse ordeñar y, encima, aguantar que te digan que 'ens' robamos, porque España les viene robando desde los tiempos de Trajano y Adriano, los reyes godos, los Trastámara, Austrias mayores, Austrias menores y los odiosos Borbón, que le dieron Els Segadors, la inspiración, quiero decir. Sin duda, a otra cosa. Por el camino más pandemia, más descortesías a nuestro Rey, que Dios guarde, y el europeo de fútbol que no creo que quieran que gane porque esas cosas hacen mucha España, todavía recuerdan Sudáfrica y el tiqui taca y la copa de paseo por España como si fuera el brazo incorrupto de Santa Teresa. A otra cosa.