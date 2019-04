Otro convenio nefasto

En otras ocasiones he comentado que no es un problema de izquierdas o derechas, sino de buena o mala gestión. En Cádiz, el actual gobierno municipal de Podemos y Unidas (eso que ahora se llama Adelante Cádiz) es muy malo negociando. En el convenio de la plaza de Sevilla se ha vuelto a demostrar. Adif le ha marcado otro gol, como se lo marcó la Universidad con el Gobierno Militar y sus derivados, para que después salga uno de los candidatos a rector diciendo que va a potenciar los campus de Jerez y Algeciras. Por culpa del gobierno municipal, Cádiz ha perdido cuatro años, sin poner en marcha los grandes proyectos. Se han conformado con el carril bici y la eliminación de aparcamientos. Pero ahí están, igual que los recibieron, la plaza de Sevilla, el hotel del estadio o los depósitos de la Tabacalera.

Ahora les han entrado las prisas, con el pleno extraordinario para la aprobación del convenio de la plaza de Sevilla y la adjudicación directa del hotel del estadio. Yo le comenté a David Navarro que ojalá venda el hotel, que me alegraría, por el Ayuntamiento y por él mismo, que me consta que lo ha intentado sin éxito. Pero la realidad es que en Cádiz no se hace nada, a diferencia de otras ciudades andaluzas (Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Jerez), en las que se multiplican las inversiones de hoteles de lujo. En dichas ciudades gobierna el PSOE o el PP, pero en ninguna tienen un Ayuntamiento como el de Cádiz. Bueno no será, cuando en Podemos se van a cargar ellos mismos a más de la mitad de sus concejales.

El convenio de la plaza de Sevilla, que se ha explicado en la información de José Antonio Hidalgo, es un gol que les marca Adif. Hay una condición en la que si existen beneficios son para Adif y si existen pérdidas son para el Ayuntamiento; es decir, no para el alcalde González, sino para todos los gaditanos. La ejecución de este proyecto es imprevisible, porque falta lo principal: los 17,44 millones de euros que cuesta.

Una vez más, el interventor alerta de lo que se les viene encima. Si siguen gobernando, que esa es otra. El interventor deja claro que los costes de urbanizar la plaza de Sevilla y sus aledaños (es decir, los 17,44 millones de euros) "deben ser afrontados por el Ayuntamiento previa dotación de crédito". Este sería un requisito previo e imprescindible para licitar las obras. Todavía no se sabe quién lo financiará, pero lo van a presentar como si lo hubieran resuelto.

Adif se ha quitado un peso de encima, al liberarse del convenio anterior. ¿Y a quién le ha caído el peso? A Cádiz y los gaditanos.