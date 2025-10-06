Construcción de Andalucía

Aunque aquel origen está a punto de olvidarse, Andalucía la idearon y construyeron una buena serie de libros, revistas, periódicos, cuadros y grabados, desde finales del siglo XVIII hasta la época regionalista. Fue un empeño espontáneo, voluntarioso y constante por parte de escritores y artistas, unos nativos, otros no, que se prestaron a descubrir y modelar los comportamientos y hallazgos de sus habitantes. Y esa labor recreadora, aunque cada una partiese de una sensibilidad distinta, logró configurar y construir unas imágenes conjuntas que, en unos casos para bien, en otros para mal, han servido para dar a conocer, dentro y fuera, las peculiaridades de la vida andaluza. Un conocimiento a veces tan parcial como excesivo, pero, a la postre, ha circulado y conformado la visión pública de gran parte de los hábitos de la región. Muchas de aquellas obras cobraron valor no por ser más o menos fidedignas sino por su llamativa calidad artística. De manera que consiguieron varios logros: por una parte, a partir de ellas se construyó un influyente canon estético, y, por otra, unos perdurables retratos antropológicos de costumbres y vivencias. Pero todo esa época fundacional, como se decía al principio, está a punto de olvidarse. Del diverso costumbrismo cultural andaluz sólo perdura el interés convencional por un par de temas, y otro tanto se podría añadir en cuanto a indagar en las antiguas causas que mantienen aún a la sociedad andaluza comparativamente postergada. En resumen, la lectura y la reflexión sobre la influencia del pasado andaluz ni se estimula ni se percibe, a pesar de su necesidad. Por eso, debería prestarse la mayor acogida al esfuerzo realizado por un grupo de ochos investigadores de la Universidad de Cádiz, coordinados por Beatriz Sánchez Hita y Daniel Muñoz Sempere, por concebir y publicar De lo regional a lo nacional (Renacimiento), un libro antológico en el que han dado más pasos de lo habitual en trabajos académicos. Han hurgado entre textos olvidados e ilustraciones perdidas y han seleccionado testimonios de obligatoria recuperación. Una vez más, tiene su origen en Cádiz una iniciativa reclamada por muchos motivos, entre ellos por el injusto silencio que recubre las obras que forjaron la actual Andalucía.