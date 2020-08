No se confundan. Las cosas no van bien. Si seguimos dejando que la transmisión siga, aunque sean casos en su mayoría leves, acabaremos teniendo muchos hospitalizados, muchos ingresados en ucis y muchos fallecidos". No se confunda usted, entraban ganas de decirle. Ya sabíamos que las cosas no van bien mucho antes de que usted y el Gobierno de vacaciones lo admitieran, señor Simón. Lo publicaban con cifras objetivas todos los medios de comunicación con una unanimidad que iba más allá de sus diferentes líneas editoriales y sus correspondientes mayores o menores simpatías y complicidades, o críticas y distanciamiento, con respecto al Gobierno. Lo decían los especialistas. Así que, en vez de advertirnos de que no nos confundamos, somos los ciudadanos quienes les exigimos que no se confundan más y no nos confundan.

También sabíamos, sin necesidad de que el señor Simón lo dijera, que si "seguimos" dejando que la transmisión siga acabaremos teniendo muchos hospitalizados, ingresados en UCI y fallecidos. Lo que en este caso hay que aclarar es la pertinencia del uso la primera persona del plural. Porque los ciudadanos tenemos nuestras responsabilidades y los jóvenes las suyas propias con las que, al parecer, no están cumpliendo (esa es otra: del discurso de no demonizarlos hemos pasado al "no me vale que me digan soy joven y me va a afectar muy poco porque cada joven acaba produciendo varios casos en su familia, en personas mayores y en personas vulnerables"). Pero las responsabilidades mayores son, qué duda cabe, del Gobierno español y de los gobiernos autonómicos. Y es a ellos, es decir también a Simón, a quienes hay que decirles que pasen de la primera a la tercera persona del plural, es decir no que "si seguimos", sino que "si siguen" dejando que la transmisión siga, "si siguen" sin coordinarse, "si siguen" improvisando en un marco legal tan confuso que mientras los gobiernos locales imponen restricciones los jueces las anulan, acabaremos muy mal.

Y, mire usted por donde, en lo de acabar mal sí que cabe la primera persona del plural. Pero no englobando a gobernantes y gobernados, sino sobre todo a nosotros, los ciudadanos; porque somos, en lo que a la salud y la economía se refiere, las víctimas preferentes de la epidemia y la crisis. Y esto no es demagogia. En cuanto a lo de los influencers para "ayudar a controlar la epidemia", ¿qué quieren que les diga?