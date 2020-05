El coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos ha sido cesado por el Ministro Marlaska, con la bendición del presidente Pedro Sánchez, por falta de confianza, las tres palabras que expresan de todo menos lo que se dice. ¿El motivo? Es este, falta de confianza. Pero cualquiera se puede preguntar, ¿eso es un motivo? ¿Un coronel de la Guardia Civil debe actuar bajo la confianza del ministro o del gobierno? Salvo que la confianza sea el tuétano de la Ley, cosa que evidentemente no es, el coronel de la Guardia Civil debe ceñirse escrupulosamente a la Ley. ¿Lo ha hecho, no lo ha hecho? Muchos esperan ya la comparecencia parlamentaria del ministro para dar las explicaciones oportunas. Por lo pronto, la APROGC (Asociación Pro Guardia Civil) se ha adelantado con un comunicado, que ayer por la tarde circulaba por la web -Sin vergüenza, sin cabeza- en el que afirmaba que "defendemos que el Coronel ha actuado correctamente". "En defensa de los guardias civiles y de la Guardia Civil - añade- tenemos que decir que estas son las razones reales: (…) Al Coronel Pérez de los Cobos le han cesado por cumplir las órdenes de la Juez. Hasta que el ministro no comparezca el miércoles en el Congreso de los Diputados y se someta a las preguntas de la oposición, no conoceremos el calado de la decisión pues afirmar que se ha producido una falta de confianza no es una razón de peso, es más, no es una razón. Un flamenco le diría: que te quiera tu marido, que tiene la obligación. Porque esta figura no beneficia en nada ni al gran prestigio de la Guardia Civil, que ya ha puesto muertos en la pandemia, por cierto, ni al gobierno de España. APROGC apunta a un trato "injusto y partidista" de la directora general de la Guardia Civil y del ministro, sobre todo por lo que hace referencia a las investigaciones que el Cuerpo viene haciendo del 8M: "Se abrió una investigación judicial por los acontecimientos del 8M, la juez designó a un equipo de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, que dirige el Coronel, con órdenes estrictas (…)" No cabe duda de que si una investigación relaciona los miles de muertos e infectados por la pandemia con una decisión dolosa o negligente de instancias gubernamentales, las responsabilidades judiciales serán muy serias. ¿Estaba ahí la desconfianza de la directora general y el ministro, del Gobierno en su conjunto? Quiero decir que esa investigación estuviera convirtiendo el suelo en una superficie minada. Por la aparición de indicios suficientes para armar una causa penal contra, quiero pensar, Pedro Sánchez. ¿Empiezan a aparecer los pin pan pun fuego?