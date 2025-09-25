El 19 de marzo de 1982 Augusto Delkáder publicó en El País un artículo con el título ‘Periodismo constitucional gaditano’ donde hacía un elogio del periódico El Conciso, que se editó en Cádiz durante los debates de la Constitución y que supuso la irrupción del periodismo moderno en contraposición a las hojillas comerciales o poéticas existentes hasta la fecha. Fue un periódico de formato cuarta que llegó a vender 2.000 ejemplares, que para su época era todo un logro. En lugar de los periódicos de facción o de partido que se publicaban en lo que se llamó ‘la hemorragia de las imprentas’, El Conciso era un periódico de información editado al calor del IX Decreto de las Cortes aprobado en San Fernando en noviembre de 1810. Aquel decreto eliminaba la censura previa y daba paso al germen de la libertad de expresión para lo que hoy son 22 naciones soberanas que entonces formaban parte del imperio español, ‘los españoles de los dos hemisferios’. Hizo la primera denuncia publicada sobre el estado en el que se atendía a los enfermos en el Hospital Militar de la Isla de León, lo que obligó a las Cortes a crear la primera comisión de investigación. En aquellos tiempos las tertulias de Margarita de Morla y Frasquita Larrea, los cafés Apolo y del Correo, donde, como dijo Galdós, “la opinión pública española se debatía en la calle Ancha”. En ese tiempo en el que Cádiz era la capital de España y en una esquina de Europa se congregaban los representantes de los ciudadanos, un periódico representaba los nuevos tiempos. Ramón Solís había publicado Historia del Periodismo Gaditano 1800-1850, un libro con un contenido mediatizado por las ideas de la dictadura, motivo por el cual se le daba más relevancia a periódicos serviles como El Censor General. El caso es que aquel artículo de Delkáder se me quedó en la memoria y cuando llegamos a la dirección de la Asociación de la Prensa de Cádiz decidimos registrar la cabecera El Conciso, que estaba libre, para hacer algo en el Bicentenario de la Constitución. Con el tiempo llegamos a un acuerdo con el Diario y se hicieron algunos números de El Conciso con una cabecera preciosa que diseñó Ignacio Valdés con ese punto y seguido tan significativo, la misma que se ha usado ahora para el renacer del periódico, especializado en información económica. Con el tiempo la APC no quiso renovar el registro de la cabecera a pesar de que tenía un coste mínimo. Ahora es propiedad del Grupo Joly que ha resucitado un nombre que es historia del periodismo español y de Cádiz, como Beatriz Cienfuegos, La Pensadora Gaditana y este mismo Diario.