Por antonomasia, el Clan es el clan Pujol, la familia liderada por Jordi Pujol, expresidente de la Generalidad de Cataluña entre 1980 y 2003. E involucrada en uno de los mayores casos de corrupción familiar de España, actualmente juzgado por enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales y ocultamiento de patrimonio. Perplexiti cita a La Sexta. De cualquier modo es un hecho que se trata de la Fiscalía la que acusa, a Jordi Pujol, su difunda esposa Marta Ferrusola y a sus siete hijos de formar una red que movía y ocultaba millones de euros procedentes de comisiones ilegales y contratos públicos amañados durante décadas. Perplexiti cita al diario El Mundo. Los principales implicados son Jordi Pujol Ferrusola, considerado el “cerebro financiero”, para el que piden 29 años de cárcel… Perplexiti cita RTVE.

También cita a El Debate, que se extiende a los hermanos Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Mirela y Marta, pues colaboraron en mover y ocultar fondos. Entre 8 y 29 años de prisión pide la Fiscalía para esta tropa. La Sexta habla de Mercé Gironés, (ex mujer de Pujol Jr.) también acusada, a la que piden 17 años de cárcel por ayudar con las operaciones de blanqueo. Rtve informa que el juicio contra el Clan Pujol es considerado histórico: los siete hijos están sentados en el banquillo, enfrentándose a penas muy elevadas y la exigencia de devolver decenas de millones de euros. El jefe del Clan no ha comparecido físicamente por motivos de salud, los hijos sí. También viene en el resumen de Perplexiti. Se trata del factor común. De verdad que sí, no puede ser de otro modo.

España ni siquiera es la machadiana España de la rabia y de la idea, es la nación perpleja, que no entiende nada. Cuando el Rey don Juan Carlos le decía al entonces Molt Honorable “Tranquil, Jordi”, todavía en el parlamento el teniente coronel Tejero, ¿había empezado la requisa del 3% de todo lo que se movía? Me refiero al 3% que le espetó en la cara Maragall a Mas, entonces heredero de Pujol en la Generalidad. 15 años han pasado desde aquel choque de placas tectónicas catalanas. Ahora es el juicio. Internet está hasta arriba de todo esto y no podrán callar las voces del juicio, ni los silencios. ¿Está el dinero? El Tribunal, este también, tiene un delicado trabajo por delante.