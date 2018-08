Ante todo, ciudadanos

De qué le sirve a Cádiz que usted luzca una camiseta amarilla y se rompa las cuerdas vocales en el Carranza? O que lleve 30 años cantando en Carnaval y partiéndose el pecho por la Tacita. O que cargue pasos todos los días de Semana Santa. O que sepa tirarse por el Puente Canal (este año no) al pechazo. Si luego usted se come un paquete de pipas y deja el suelo lleno de cáscaras. O pone a su hijo a orinar en un árbol. Y grita en el autobús sin respetar el derecho al silencio. Y es incapaz de recoger la caca de su perro o no entiende que sus ladridos molestan a quien está al lado suyo desayunando. Usted, que campa a sus anchas por la ciudad como si fuera suya, es una caricatura de gaditano. Cadista, caletero, carnavalero, cargueti... eso no tiene mérito alguno. El respeto se lo gana quien ejerce de ciudadano antes que gaditano. Por ahí debemos empezar. Luego, que cada uno elija sus tradiciones o sus frikismos.