Estado de la ciudad

Una vez le preguntaron al Divino Giulio Andreotti qué opinaba sobre la política española,"manca fineza" respondió. La desafortunada expresión "kichiflojo" es el ejemplo de lo dicho. No voy a decir que el alcalde y sus concejales sean muy trabajadores porque no lo sé, observo que se prodigan poco en la vida social de la ciudad, al contrario de lo que hacía Teófila Martínez. Igual están todos en sus despachos gestionando expedientes o en sus casas con las redes sociales o con el chat ese de Telegram donde hay varias capas, como una cebolla: el núcleo motor, los de Adelante Andalucía, todos los concejales del Equipo de Gobierno más los asesores, según la confidencialidad. La única originalidad es usar la cursilería "núcleo motor" y la mensajería instantánea rusa en lugar del vulgar whatsapp. No sabría decir las horas que le echa a su trabajo el alcalde y los concejales, según el propio José María González trabajan más que nadie, según Juancho Ortiz son unos perezosos. Supongo que ni tanto ni tan calvo, ni "se dejan la piel" , ni "no dan un palo al agua". No quiero tampoco cometer la simpleza de decir que en mi época éramos todos unos políticos brillantes, abnegados trabajadores por la ciudad aunque observo que ahora todos quieren tener un sueldo para trabajar por sus vecinos, ya no hay nadie dispuesto a dar su tiempo tan solo por mejorar la vida de la ciudad, en el gobierno y en la oposición, hay algunos en el gobierno sin función alguna (¡¡patrimonio!!) con salario, portavoces de la oposición que no brillan a pesar de recibir un sueldo de la ciudad. Se podría resumir que hace 6 años se produjo un cambio en el gobierno porque los gaditanos pensaron que con 20 años del PP era suficiente, que Teófila había hecho importantes actuaciones pero el despilfarro de dinero público era evidente y que Ramoní y compañeros mártires actuaban como si Cádiz fuera suya , por lo que llegó el cambio bajo la expectativa de un joven comparsista que había prometido la luna, como es costumbre. José María González se topó con la realidad: la revolución no es posible, nadie va a volver por el puente, tramitar expedientes es engorroso, las otras administraciones no van a ayudar. González Santos es un hombre cariñoso, honrado y empático, pero no sabía gestionar, de ahí que hayan tardado seis años en resolver un nuevo contrato de limpieza, por decir algo. Ha tomado algunas decisiones divisivas e innecesarias (estadio, Pemán). Es cierto que Cádiz es más solvente e inclusiva, aunque no diría yo que es más justa. Ni el PP hizo miles de viviendas públicas ni Adelante Cádiz va a resolver el asunto con su pobre gestión en la materia, por mucho que cada uno se cuelgue medallas.