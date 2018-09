Cádiz será la primera ciudad europea donde no haya bocas secas y eso habrá que agradecérselo al alcalde José María González, que ya hay rumores de que cambiará su mote oficial de "El Kichi" por el de "El Chorrito" por haber logrado que la ciudad más antigua de Occidente sea también la que tiene una fuente por cada mil habitantes, un logro sin duda.

Para muchos esto será una chorrada, pero Cádiz ha logrado ya un chorreón de noticias y no te extrañes que alcaldes y alcaldesas de otras poblaciones del mundo y del munda vengan aquí a mirarnos el chorro y a llevarse a sus poblaciones el modelo "Cádiz" de chorreones de agua potable.

Las fuentes tienen además su chorrito especial para perros y me imagino que se creará también un modelo especial para que beban en condiciones los patos del parque Genovés. Sería muy desagradable encontrarse en un pleno a una manifestación de patos quejándose con una pancarta.

Cádiz podría ser declarada incluso como ciudad libre de "Fontvella" porque con tanta fuente ya no hará falta ni pedir un vasito en los bares ni comprarse una botella de agua mineral. En este sentido si me gustaría mostrar mi preocupación sobre si se va a poner en valor (que me gusta esta palabra) un reglamento de temperaturas de aguas, porque en agosto, el granito de las fuentes puede estar más que para beber agua para asar chuletones de retinto. Sería por tanto interesante que la oposición presentara algunas enmiendas en este sentido proponiendo una red de cubiteras o un organismo regulador, que eso gusta mucho y se coloca ahí a gente.

Fijaté tú que nosotros siempre hemos sido de agua salá, y ahora somos la vanguardia del mundo en agua dulce. El tema ha causado preocupación, me consta, en las cofradías, porque podría estar en peligro la figura del "aguao". Otra cosa que me preocupa es si no sería también importante aumentar la ratio de servicios unisex, porque con tanta agua es posible que aumente en Cádiz el porcentaje de angurria por cada mil habitantes. Aquí tiene que lucirse Fran González y proponer un incremento "proporcional y ajustado" de wáteres públicos, incluyendo pipicanes.

Hay que montar una ruta de las fuentes de Cádiz y dar el premio a la que dé el agua más fresquita.

Permitanmé terminar con una petición personal. Entre las 120 fuentes previstas, sería posible que una en vez de agua fuera de ensaladilla…y que echara mayonesa de Las Palomas en su Real Traspaso.