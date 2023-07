Lo leo en La Voz de Galicia de ayer. Me llama la atención este parche antes de que salga el grano, esta tirita antes de la herida. La pérdida de las elecciones se las debe(rá) Sánchez a los catalanes. Según el rotativo gallego, el PSC atribuye a lo que hizo Sánchez por los catalanes independentistas, esto es los indultos a los golpistas y sediciosos, la supresión de la secesión del Código Penal, etc., va a ser la causa de la derrota del PSOE en toda España. ¿Se ha producido ya el recuento de los voto de las urnas del día 23 de julio? ¡Ni mucho menos! Pero La Voz de Galicia como tantas otras voces, rotativas, radiofónicas, televisuales, telemáticas, informáticas e aindas mais, lo tienen muy claro, al parecer: Por los catalanes le vendrá la gran derrota a Pedro Sánchez, llegará la ‘derogación’ del Sanchismo, en palabras del líder de la oposición, ese conglomerado formado por la derecha extrema y la extrema derecha, el bloque opuesto al formado por la izquierda extrema y la extrema izquierda, que pretende dividir la España actual en las dos mitades ¿irreconciliables? de otros días aciagos, otros años que nunca olvidaremos. Siempre me llega a la mente el cartel grandísimo de las elecciones de 1936, colgando del Madrid centro de hoy, una foto mala del líder de aquellas derechas llamadas CEDA, esto es, Confederación de Derechas Autónomas, José María Gil Robles. De verdad que rehúyo del recuerdo de aquellos meses horribles, días de crímenes, violencia, odio en el clima de la guerra civil que tanto llamaron unos y otros hasta que acabó llegando. Para pensárselo. Porque Pedro Sánchez, e Illa, y el ministro de Cultura actual, y otros, están convencidos de que gracias a eso la Cataluña levantisca e insurgente del referéndum claramente ilegal se ha pacificado. Algo parecido a esos doce años sin matar de ETA, obra de las políticas de Zapatero y la mano tendida de Sánchez durante estos años. Demasiado complicado todo para tantos millones y millones de españoles que van a votar cada uno sabe por qué, por Pedro Sánchez o contra Pedro Sánchez. Es la cuestión. Que caigan en el regazo de Feijoo quienes abominan de estas políticas de Sánchez en pro de la pacificación de ese mundo odioso y egoísta del independentismo catalán, y el otro. Es que, además, el independentismo no ahorra ni una ocasión para humillar a Sánchez y a los socialistas del PSOE, con un Rufián a la cabeza de la manifestación que siempre está dispuesto a entonar lo de mi reino por un caballo… Un drama que sea por las catalanes el triunfo de Feijoo… ¿No?