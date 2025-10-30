La carterilla

La empresa de autobuses todavía se llama Tranvías de Cádiz a San Fernando y Carraca SA, de cuando ambas ciudades tenían un servicio urbano de transporte operado por una compañía a la que la gente llamaba La Viuda, cuando Cañamaque era conductor y gastaba bromas hasta en el fatídico momento en el que el vehículo se quedaba sin frenos según bajaba la Cuesta de las Calesas y pedía a gritos que el que no supiese nadar que saltase. Mira que es fácil prestar servicio en una ciudad longitudinal donde se podrían poner líneas a lo largo de las cuatro vías que recorren la ciudad en paralelo, si acaso con una que haga la circunvalación del Casco Antiguo. Llevamos 10 años en los que se nos anuncia de una día para otro la licitación del servicio de transporte urbano pero no se encuentra el momento. Lo anunció Martín Vila, lo repitió Bruno, ahora nos dicen que en este mandato corporativo tampoco dará tiempo a sacar el pliego y adjudicar el servicio. Mientras tanto cada dos por tres se estropea un autobús porque la mayoría tienen ya 30 años. Para ocultar el problema el equipo de gobierno se ha sacado de la manga no sé qué fallo en el sistema de adquisición de seis autobuses híbridos que obtuvo la compañía en época de Kichi. Es la típica táctica de la tinta del calamar: se emborrona todo para que la gente no repare en el hecho de que no son capaces de hacer el pliego, por lo que seguirá la misma empresa prestando el mismo servicio. Cuando presentaron aquellos autobuses híbridos lo primero que pensé es si no hubiera sido mejor más autobuses y eléctricos, como los hay en muchas ciudades, entre otras en el Madrid del malvado Almeida. El Gómez y Makeke sacaron un romancero en 1981 con el título “La viuda y compañía”, los dos vestidos con el traje gris correspondiente a los conductores de la empresa. Allí reflejaban los pormenores de un servicio que en 34 años no ha mejorado lo más mínimo, para desgracia de los ciudadanos. Es complicado promover el uso del transporte público si este es malo y poco frecuente. Decían el Gómez y Makeke: “Procura no sentarte/las marías con carrito/son capaces de arañarte. Agarra fuerte la barra/no te sueltes y mano dura/que si frena, por mi mare/echas hasta las asaúras. Si te acercas a una piba/ten muchísimo cuidado/ lo primero que te dice/ es que le estás poniendo un rabo. Sin embargo en el verano/lo que agobia no es el tabaco/sino el cante traicionero/ del sudor de los sobacos. Ten cuidado al bajarte/porque el chófer está majara/da el portazo antes de tiempo/y te embarbeta la cara”, por citar algunas cuartetas de actualidad.