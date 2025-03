Cancerbero

No es bueno hacer deporte, pero es bueno haberlo hecho, diría yo, parafraseando lo del sufrimiento de san Agustín. El caso es que, aunque estoy en contra del fanatismo deportivo actual, no soy un fanático teórico de la inactividad. El deporte enseña, sobre todo en los años formativos, a perder; pero incluso a ganar, y el compañerismo, y la superación.

Miguel d’Ors cuenta en un poema estremecedor que, cada vez que tiene un reto por delante, mira hacia atrás y recuerda sus fracasos baloncestísticos de antaño, y se desinfla. El poema a mí, tras la solidaridad con d’Ors, que no ha fracasado en ser uno de los grandes poetas contemporáneos, me alegra por contraste. Contra mis pobres aptitudes, me empeñé en jugar al balonmano, que era el deporte estelar de mi colegio, y, a base de voluntarismo, logré la titularidad y todo. Por eso ahora soy semipelagiano. Generé una fe muy grande en las virtudes del entrenamiento y viceversa.

Convencido, desde entonces, de los poderes parabólicos del deporte, he leído con gran interés el ensayo Cancerberos de José María Contreras (Osuna, 1987). Versa sobre “la teoría y el sentimiento del portero de fútbol”. Supongo que los aficionados al deporte rey lo disfrutarán todavía más que yo, aunque me parece difícil. La prosa es un prodigio, con mucho regate en corto y, luego, un pase largo, medido, a la cabeza del delantero, digo, del lector, para que encima reflexione. Con frecuencia es desternillante. El relato del mundialito que montaron en un verano adolescente estudiando inglés en Hastings es apoteósico (aunque España perdió la final).

El libro habla en realidad de la vocación, que, a modo de ejemplo, es la de portero, que es maldita, por la soledad, y porque está destinada al fracaso, que es el gol, que los rivales celebran y del que los propios reniegan. Yo, guardametáfora batido por toda la escuadra, me aplico el estoicismo. ¡Hace tanto tiempo de lo del balonmano…! Y ahora uno, que podría haber nacido rutilante delantero, esto es, novelista de best-sellers, ha salido portero, esto es, poeta, y, para más inri, articulista conservador, con la que está cayendo; y aquí estoy, solo, bajo los palos. Lo bueno es que el libro me ha curado bastante de aquel semipelagianismo, que, con el rollo sinodal, había devenido medio herético. Al fin, puedo darme por muerto como mandan los tiempos, y abrazar el fatalismo de Contreras, eso sí, muerto de risa.