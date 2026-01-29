El término woke se puede traducir como progre, en plan peyorativo. Bajo ese paraguas se cobijan los Me too, Black live matter y el resto de movidas que nos llegaron desde Estados Unidos. En el paquete venía la política de cancelación, cuando empezaron a derribar estatuas de Colón, de Fray Junípero Serra, de ahí pasó la cosa a Méjico con la petición de que España pidiera perdón por la colonización, que se devuelvan los objetos americanos de los museos españoles (aunque el tesoro de los Quimbaya fue un regalo del presidente de Colombia a la Reina Regente). En Cataluña quisieron suprimir toda la referencia a Antonio López porque se había dedicado al tráfico de esclavos. En ese camino de la cancelación Podemos ha pedido suprimir el nombre de Adolfo Suárez del Aeropuerto de Barajas por la denuncia formulada, 40 años después, por una empleada del que fuera presidente. Quisieron cancelar a Woody Allen por la denuncia de su exmujer de la que fue declarado inocente, a Roman Polanski, a Plácido Domingo por las denuncias interpuestas por varias mujeres, ya veremos en qué queda lo de Errejón. Me parece fantástico que se actúe con rigor contra aquellos que abusan o cometen alguna fechoría. En Cádiz quitamos el busto, la placa y el nombre del Teatro de Verano porque Pemán participó de manera activa en apoyo del bando franquista en la guerra a pesar de que los reconocimientos eran como escritor, de manera paradójica hay un colegio que lleva el nombre de un maltratador condenado pero como es carnavalero nadie se atreve a hablar. Hubo que esperar a que Carlos Díaz se fuera de vacaciones para quitar la placa del General Varela del Palillero o el busto de Franco de la alcaldía. Se quitó el nombre de López Pinto de la Avenida porque fue quien encabezó el golpe del 36 en Cádiz, así como las calles José Antonio, Generalísimo y demás... “Van a cambiarle el nombre a las calles de Cádiz y a nuestro Ayuntamiento ciertas ideas queremos darle”, cantaban ‘Los Pequeños Cantores del Viena’. Llegó otra tanda con el Kichi, que dejó su huella en la ciudad con calle del Pueblo Gitano, 4 de diciembre y la Sanidad Pública, todas ellas muy bien puestas. El asunto es ¿cuál es el límite? Balbo tenía esclavos, aunque fuera hace dos mil años. Cánovas del Castillo promovió la represión en Cuba y las revueltas obreras, aparte de fomentar el caciquismo. Columela tuvo esclavos, Sagasta fue adalid del turnismo más corrupto. ¿Cuántos años hay que retroceder para proceder a la cancelación? Recuerden el pasodoble: “Nuestros sabios y artistas otros países los recordarán”.