Como abundan las metáforas militares para describir la situación política (¿por qué será?) y hasta yo mismo he hecho mis pinitos marciales, es posible que el título de este artículo se entienda por lo castrense. No, no, lejos de mí: campaña, digo, electoral, en el más correcto espíritu democrático. Porque con el gobierno del PSOE y Podemos estamos en campaña electoral de la hoz (ejem) a la coz (que tras los últimos nombramientos por la espalda, ejem).

Con tantas vicepresidencias, se nos ha pasado por encima que Pablo Iglesias ha predicado en alguna de sus entrevistas que aspira a un Gobierno de, como mínimo, ocho años, para poder transformar la sociedad. Eso, por supuesto, es un deseo suyo que ya veremos. Pero eso, sobre todo, implica una realidad: lo que está en la cabeza de Iglesias son las próximas elecciones, que son el requisito sine qua non para estar sus ocho años mínimo en el poder.

Luego los estará o no, pero que ya está trabajando en las próximas elecciones viene de suyo. Y si lo hace él, ¿qué no hará Pedro Sánchez, obligado a marcar a Podemos como se marcan los estresados veleros de la Copa América, sin perderse de vista por el rabillo del ojo, quitándose el viento mutuamente? Han de mimetizarse las viradas porque Sánchez puede convocar las elecciones cuando más le convenga, como hará, pero Iglesias puede reventar el Gobierno desde dentro, como hará, si le hace falta. Las posibles elecciones inminentes serán parte de su día a día.

Este factor de la campaña electoral eterna está entrando poco, sin embargo, en los análisis políticos. Será muy importante por varias razones. Afectará mucho a la acción del Ejecutivo, esclavizado a los índices de popularidad de sus medidas, sin poder tomar decisiones a largo plazo, teniendo que rectificar a menudo a bote pronto y enganchado a la metadona de la propaganda.

Resultará, por otra parte, el factor crucial en la relación entre Sánchez e Iglesias. En la acción de Gobierno y en el debate de investidura han podido usar el comodín de la derecha para unirse frente al detestado enemigo común. Vale. Pero eso no vale si el objetivo de ambos son las elecciones, porque el verdadero rival electoral de cada uno será su respectivo socio de Gobierno. Mucho antes de otras razones más psicológicas o doctrinales para la ruptura en el Consejo de Ministros, la obsesión electoral empezará con su labor de zapa desde el primer momento.