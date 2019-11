LA histórica frase 'El Rey ha muerto. ¡Viva el Rey!', se ha utilizado durante largo tiempo en las transiciones monárquicas europeas con diferentes versiones. Viene a significar que a pesar de que el monarca temporal, efímero y, nunca mejor dicho, real, fallezca, la institución de la Monarquía con mayúsculas le sobrevivirá y sus súbditos le guardarán lealtad al nuevo rey. En España podemos hacerlo con las campañas políticas. Primero porque formar Gobierno estable se ha convertido ya en una utopía si la clase política actual no cambia y por lo visto en el debate del lunes me queda poca esperanza. Y segundo porque, aunque se consiga investir presidente a alguno (aún no hay opciones de hacerlo con alguna), seguirán en campaña permanente. Así es la política hoy, vender imagen continuamente, con la altura de miras de un topo vendado. En fin, que creo que el domingo al votar henchiré mi pecho y gritaré solemne en el colegio electoral: 'La campaña ha muerto. ¡Viva la campaña!'