El cambio a la gaditana

Todavía hay gente diciendo que han pasado seis meses y no se nota el cambio en la Junta de Andalucía. ¡Anda que no! Es verdad que en este medio año todavía no han puesto la primera piedra del hospital de Puntales, ni de la Ciudad de la Justicia. Por ser realistas, ni siquiera han presidido Juanma Moreno y Juan Marín el viaje inaugural del tranvía de la Bahía entre Chiclana y Cádiz, con escala intermedia y brindis a los vecinos de la calle Real de San Fernando. Pero el cambio de la Junta en Cádiz se nota un montón. En el Diario han publicado una foto de una rueda de prensa, donde se ve a Ana Mestre, flanqueada por Ignacio Romaní y Mercedes Colombo, y detrás se lee Junta de Andalucía. Delegación del Gobierno en Cádiz.

Hasta 2018 esto hubiera sido como el mundo al revés. Hasta 2018 esto hubiera sido como una de las fotos que truca Julio González para el Diario del Carnaval y salen escenas de cachondeo. Hasta 2018 las fotos eran precisamente al contrario. En las ruedas de prensa del PP se veía a Teófila Martínez, flanqueada por Ignacio Romaní y Mercedes Colombo, que criticaban a la Junta de Andalucía porque no hacían nada en Cádiz. Hasta 2018 las imágenes y recortes que presentaban eran para decir que la Junta odiaba a Cádiz y a los gaditanos y gaditanas.

Claro que desde 2015 en adelante, cuando llegó Kichi al Ayuntamiento, las fotos de las ruedas de prensa también cambiaron. Porque antes, cuando salía Teófila flanqueada por Ignacio Romaní y Mercedes Colombo, se veía a Ignacio y Mercedes como tenientes de alcaldesa, que era ella. Y entonces lo que había entre el Ayuntamiento de Teófila Martínez y la Junta de Manolo Chaves era una guerra, mucho peor que la de los aranceles de EEUU y China que ha montado Donald Trump, ese presidente con nombre de pato que mete tanto la pata.

Ahora Ignacio Romaní y Mercedes Colombo siguen apareciendo como San Servando y San Germán custodiando la Puerta de Tierra. Pero ya no flanquean a Teófila, que se fue a la Autoridad Portuaria (donde en los buenos tiempos estaba Rafael Barra), sino a Ana Mestre. En los tiempos de la mayoría absoluta, Ana era también concejala del PP en Cádiz, donde aprendió; y después se fue a Sevilla, donde empezó de becaria y prosperó. Ahora está flanqueada en la delegación provincial de la Junta.

El cambio empieza por las personas, que ya no están donde estaban. Y eso es lo habitual en Cádiz, donde aparecen las mismas personas, pero en diferentes lugares, como un misterio, o un signo del paso del tiempo.