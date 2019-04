¿Un cambio en Cádiz?

Los resultados de las elecciones generales no son extrapolables a las municipales. Ese es el punto primero de cualquier interpretación al respecto. Sin embargo, dan pistas, claro que sí. Permiten apreciar tendencias. Una de ellas es que puede haber cambio en la Alcaldía de Cádiz. Unidas Podemos (que en las municipales se denominará Adelante Cádiz) van claramente a la baja en la ciudad, a pesar de la confluencia de Podemos con IU. La mala gestión en el Ayuntamiento no les sale gratis. Están perdiendo votos. En esas condiciones, el PSOE tiene una oportunidad histórica de recuperar la Alcaldía de Cádiz con Fran González. Por su parte, el PP y Ciudadanos no deberían resignarse, lo tienen difícil, pero no imposible.

En las municipales está por ver el rendimiento de la marca Kichi. El domingo se pudo apreciar que la marca va a la baja. Votaron en Cádiz 71.632 personas, frente a las 68.980 de 2016. Entonces ganó el PP con el 32,99%, seguido de Unidos Podemos (que ya tenía a José María González en la Alcaldía), con el 29,25% y del PSOE con el 20,79%. En las elecciones del domingo, el PSOE fue primero con el 28,93%, ganando 6.439 votos, mientras que Unidas Podemos fue segunda con el 25,11%, perdiendo 2.214 votos, a pesar de que había más votantes. En las municipales es previsible que disminuya la participación, y que perjudique al PSOE. Pero también está por ver si el alcalde sigue a la baja, o no.

El descalabro del PP es indiscutible. En Cádiz se quedó con la mitad de sus votantes. Tenían 22.985 y han perdido 11.321. De ellos se les han ido el 60% a Vox y el 40% a Ciudadanos, a grandes rasgos; aunque puede que sean menos y una parte pequeña se haya ido al PSOE. A Juancho Ortiz le espera una labor titánica para recuperar a los electores de Teófila, con el viento en contra. A pesar de todo, el resultado de Vox en Cádiz es el peor de la Bahía, si se compara con San Fernando o Chiclana, donde han adelantado al PP. El voto de Vox en Cádiz puede ser más recuperable. Pero aún así es difícil, porque la izquierda consiguió el 54,04% de los votos. Una mayoría muy sólida.

Así las cosas, con el viento a favor, ahora el favorito en los pronósticos es González, pero no José María, sino Fran. Otra oportunidad mejor no se le va a presentar. Incluso podría sumar una mayoría suficiente del PSOE con Ciudadanos, que le dispensaría de un pacto con el otro González.

Sin embargo, no se puede descartar nada. En Cádiz, el escenario municipal se ha quedado más abierto desde el domingo.