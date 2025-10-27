Cambiar la hora

La Administración nos ha obsequiado con una hora más. Conviene recordarles a los de Vox y a los de El Último Tramo, valga la redundancia, que la unificación del horario de España con Alemania fue una decisión de Franco para satisfacer a Hitler, así que la hora oficial española es GMT+1. Hemos atrasado los relojes, como la ciudad lleva atrasado el suyo 20 años. Ahora la Junta quiere quitarle la protección a la Aduana, que un grupo de descerebrados quiso imponer, Paco Cabaña impulsó al alimón con la cajera de Alcampo que había colocado de delegada de Cultura de la Junta. El único objetivo era molestar a Teófila Martínez en el desarrollo del plan Plaza de Sevilla que 20 años después sigue a la espera, el mismo tiempo que lleva Valcárcel, primero como hotel, luego como Facultad de Ciencias de la Educación, ahora como la Facultad de Farmacia que no existe y que tendría, llegado el caso, 60 alumnos. Otros 20 años de atraso lleva la Ciudad de la Justicia, desde aquel acuerdo entre Carmen Hermosín y Rafael Román para construirla en el solar de la Institución, donde ahora la Junta quiere hacer especulación inmobiliaria con el fin de hacer caja. De aquella operación se pasó a que el Ayuntamiento le regalara a la Junta el suelo de los Depósitos de Tabaco, luego se hubo de ampliar la edificabilidad para no saber nunca cuándo se hará. Lo mismo podríamos decir del nuevo hospital, que ahora nos promete el Doctor Batablanc, el hombre para todo de la Junta que igual apaga un fuego que coloca en Canal Sur a sus amigos para que hagan propaganda del PP desde la televisión pública, Saurina al frente. Del Albergue juvenil no sabemos nada, la antigua Escuela de Náutica servirá para que la Junta vuelva a hacer caja y el chalet de San Luis cualquiera sabe. El AVE nos lo prometieron hace 33 años, así que el retraso es mayor todavía entre otras cosas porque no sabemos si algún día llegará, ni aunque se quede sin frenos como pronosticaba el Masa. La nueva sede de la Subdelegación nos la llevan prometiendo décadas, el Carnaval iba a ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (no se sabe para qué), otro tanto y ahora ha sido rechazado. Si es algo tan simple como cambiarle el nombre el puente y tardan años, primero por las maniobras orquestales en la oscuridad de Blanca Flores, luego porque a Óscar Puente no le da tiempo de atender el X y encargar los rótulos con el nuevo nombre. Costó 20 años el segundo puente, otro tanto el soterramiento, para qué hablar del túnel bajo la carretera industrial o la puesta en marcha de la nueva terminal. GMT -20 años.