Cádiz es diferente al resto del mundo. Por eso, Cádiz va a celebrar su Carnaval en mayo y junio, recuperando las Fiestas Típicas Gaditanas. Y, además, otro Carnaval callejero (pero que no es el Carnaval oficial) en sus fechas propias. A eso llega el disparate. Hasta ahora Cádiz se regía por el calendario gregoriano, válido en Europa y el resto del mundo, así llamado porque lo implantó el papa Gregorio XIII. Desde 1582 sustituyó al calendario juliano, así llamado porque lo impuso Julio César en el año 46 a.C. Se basaba en el calendario egipcio, que estableció la duración del año solar en 325,25 días. Todo eso viene en la Wikipedia. Pero ahí no aparece el nuevo invento anticapitalista: el calendario kichiano, que va a implantar nuestro Kichi en la ciudad de Cádiz.

Se ha puesto el foco del calendario kichiano en una coincidencia surrealista: el domingo de Piñata en el día del Corpus del calendario gregoriano. Eso es incompatible. Lo sabe cualquiera que no sea un analfabeto religioso. Se puede ser creyente católico, de otra religión, no creyente, o ateo. Pero el analfabeto religioso es uno que no tiene ni puñetera idea de las creencias de una religión. Por ejemplo, se puede tener unas nociones básicas de budismo, islamismo, judaísmo, etcétera, sin profesar esas religiones. En este caso, la procesión del Corpus, con el Santísimo Sacramento, bendito y alabado sea, no puede tener un ambiente carnavalesco en sus proximidades. La calle es para lo uno, o para lo otro. Se supone que un ex catequista lo sabe, sin que se lo expliquen.

Pero hay más problemas. Los carnavales de la provincia y del resto de Andalucía se celebrarán en sus fechas naturales. El concurso de las Fiestas Típicas, según el calendario kichiano, coincidirá con la Feria de Sevilla, la de Jerez, las de muchos pueblos, con las primeras comuniones, los exámenes de las criaturitas de la cantera que no hayan abandonado la escuela, el Rocío que festejan muchos andaluces, y así.

Si el calendario kichiano se mantiene, el próximo año se le podría ocurrir también que la Semana Santa gaditana se celebre en julio y así no llueve, y que la Virgen del Carmen salga el día de la Virgen del Rosario, y que la Virgen del Rosario salga el día de los Tosantos, y que los Tosantos sean festejados en Navidad, y que la Navidad coincida con el Carnaval del resto del mundo, y que el Año Nuevo kichiano comience el Miércoles de Ceniza con uvas y campanadas en el reloj de San Juan de Dios, y que los Reyes Magos salgan en sus carrozas el Domingo de Ramos a paso de horquilla…

¿Es una carajotada? Pues por el Carnaval ha empezado.