Cádiz también existe

ME da a mí la sensación de que la Inteligencia Artificial, así con mayúsculas, tiene más de artificial que de inteligencia, por mucho que nos cuenten. Se inventan unas cosas como si le dijeras a Siri o a Alexa: quiero una Ciudad de la Justicia en Cádiz, y de inmediato te monta un dibujito. Lo que antes hacían los delineantes o incluso los dibujantes, ahora lo hace un ordenador y, como somos mulos de reata, nos lo creemos como si fuera realidad. Antes, incluso, si querían ir más allá nos hacían una maqueta, como hizo Borrell para taparle la boca a Carlos Díaz. Ahora el maquetismo ha caído en desgracia por obra y gracia de la IA: ¿Para qué montarse una realidad de combois da pejeta si el ordenador nos fabrica una en un plis plas? Con dibujitos llegamos a tener una torre del trimilenario o un aeropuerto en Torregorda. Ya en tiempos no tan lejanos también nos hicieron unos dibujos por ordenador del nuevo hospital. Ahora nos enseñan estos dibujos como si fuéramos a tener la Ciudad de la Justicia mañana mismo, cuando no hay consignación presupuestaria ni proyecto ni nada, sólo los dibujitos que nos ha hecho cualquier ordenador más o menos inteligente. Somos de natural abúlicos e incluso crédulos. Yo creo que no veré hecho ni el nuevo hospital ni la Ciudad de la Justicia ni la rehabilitación de Valcárcel ni de la Escuela Náutica, los Cuatro Jinetes del Apocalipsis de la Junta de Andalucía con Cádiz, que ni antes Kichi porque era un malvado perroflauta ni ahora Bruno porque es demasiado bueno, casi casi pescao en blanco. Cualquier día nos presentan otros dibujitos de cómo quedarían el resto de asuntos pendientes, así nos tienen entretenidos. Desde aquí te lo digo, Manolo Estrella: no te preocupes, te jubilarás antes de que se ponga la primera piedra de la Ciudad de la Justicia. No cojas lucha, nos están dando coba. #JUANMALOHARÍA lo único que hace son cosas en Málaga y, si acaso, en Sevilla. No sé si le tiene tirria a Cádiz o simplemente pasa de nosotros, como pasaba Susana, por irnos al Pleistoceno. Aquí hay que esperar años para que empiecen a arreglar las murallas, para que construyan la nueva Subdelegación o para que arreglen el nudo de Tres Caminos, por citar asuntos de otra administración. Tardaron 20 años en hacer el nuevo puente, la Renfe nos tiene maltratados con el tren del botijo y la Junta, por mucho consejero de Presidencia y mucha Cajera y mucho Bruno, da igual. Debe ser algún maleficio que nos aqueja, o quizás es que, como no protestamos, nos contentamos con cualquier tontería, dedicados al Carnaval, las procesiones o al precio de los abonos del Cádiz. Del resto para qué ocuparse si de todas formas nos van a maltratar sin que nadie levante la voz.