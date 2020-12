La buena muerte

Si no aspiro a decir a nadie cómo ha de vivir, de qué modo osaría sugerir siquiera cómo se debe morir. La muerte es ya de por sí implacable e inevitable, y no llega por imperativo, concesión o descuido divino, sino por evolución natural de este ser incompleto que somos y que nos impide, como aspiramos, ser dioses o tan siquiera ángeles. Ni falta que hace.

Así que en el humano asunto de la eutanasia más valdría que nadie interpretara tampoco la voluntad, ni siquiera el pensamiento, de Dios. Quizá de ahí viene la oposición, tan legítima como su contrario, de algunos a la eutanasia: de que están convencidos de que la vida de la persona y por tanto su destino no pertenece a ella misma sino a una entidad superior, indescifrable para los no creyentes. Está bien, ellos tienen su vida y pueden ponerla en manos de quien les parezca.

Como resulta difícil llamar salvador ni asesino a nadie que piense diferente que yo sobre su vida, me limitaré a decir que, si me viera en semejante trance, sin esperanza de vida humana como la concibo, con un sufrimiento insoportable y sin más horizonte seguro que uno aún mayor o un inanimado sueño artificial, rogaría a cualquier ser dispuesto a escucharme que me ayudara a acabar mi estancia en este mundo de la manera mejor posible. De la misma forma en que acudo a la medicina para calmar dolores, y a mis seres queridos en los momentos peores, esperaría que ambos, ciencia y amados, estuvieran a mi lado para lograr el mejor tránsito a cualquiera sabe qué, o a la nada, en el último acto de libertad de un ser libre.

Y en el otro lado, en el caso de que de mi mano dependiera el mejor final para otro congénere, agradecería tener la cobertura de una ley que permitiera actuar a mi conciencia, tan bien dotada al menos como la de cualquiera de los que se oponen a la existencia de esta ley. Hay quien predica que la llamada eutanasia es un acto de egoísmo, y para mí (ya ven las enormes diferencias de conciencia) representaría un supremo, terrible y doloroso acto de amor, tal vez el más trascendental.

Ayudar a vivir a quien lo necesita, ayudar a morir al que no soporta más la vida física. Es curioso, y para mí incomprensible, que se vea ejemplar e incluso canonizable el martirio por unas ideas propias o por los demás, y se condene el entregarla definitivamente cuando ya ni siquiera se puede llamar vida.

La muerte siempre triunfará, pero al menos que no lo haga con ensañamiento.