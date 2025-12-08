Buena mano

El Cabeza dejó de ir a jugar al fútbol para ir a pescar, rarezas que tiene la gente, pasarse horas mirando la punta de una caña por si en algún momento un pez se quiere convertir en pescao. Dejar el fútbol por la pesca es un síntoma de decadencia, así va la ciudad de Cádiz que por más milongas que nos cuenten cada vez pintamos menos, somos más viejos y, por mucho que se empeñe el personal, los siesos somos una amplia mayoría. Ni siquiera están las cañas del país en los balcones como siempre pasó en Cádiz, la gente se ha vuelto fina y ahora solo usan cañas de carrete. Tampoco están ya en Plocia los vendedores de cebos, desde las gusanas de canutillo a los muergos. Será el progreso, quizás la gente lo compra por Amazon. Andan los pescadores revueltos porque la Autoridad Portuaria se ha puesto seria con el acceso a los espigones y escolleras tras un accidente días pasados, que el fin del mundo nos pille cantando, yo sigo viendo en La Alameda y en la Punta de San Felipe al mismo grupo de aficionados. De manera paralela se ha puesto en marcha la obligación de notificar las capturas de doradas, urtas y otros ejemplares de porte similar, así que no descartamos una huelga de pescadores que corten el tráfico en la Avenida, quemen contenedores y bloqueen los accesos a la ciudad por los dos puentes, a los del Metal les fue bien. Consiguieron una mejora en sus salarios a costa de dejar el asfalto necesitado de arreglos urgentes, una vez repuesto el mobiliario urbano, lo que quiere decir que entre todos hemos pagado las algaradas de los concienciados luchadores de la causa obrera que, no lo olvidemos, cesaron en su incansable lucha por la liberación de la famélica legión cuando obtuvieron una mejora salarial. Igual salen ahora a manifestarse como iba el Morera de Manolito el Desagradable, con cubo, su caña y su chubasquero. ¿No salieron a manifestarse por la Avenida en bañador cuando al Ayuntamiento se le ocurrió eliminar las casetas de la playa? Pueden hacer como el Cabeza e ir a comprar las doradas a la plaza para luego hacerse la foto en el Club Náutico, el reducto de la clase media aspiracional, en cuyo espigón no está previsto acometer restricciones. Un drama la aplicación para dar de alta las capturas, quedan exentas las lisas mojoneras que ha puesto de moda Ángel León y el sacacuartos de Aponiente. Salió una chirigota con el acertado tipo de Humedad y Paciencia que reflejaba a las claras el esfuerzo de ir a pescar. Ya no podrían cantar Los Cubatas “qué de gente pesca en el puente Carranza, que de cañas puestas en el barandal”.