S erá como aquella canción de los años 80 que compartíamos con amigos en cualquier noche de farra o que me hago mayor, pero me cuesta encontrar algún punto de referencia musical en las generaciones que vinieron tras de mí. Nunca estuve en Woodstock, ni en la gira de El gusto es nuestro, y cuando Mecano se coló por vez primera en una fiesta ni siquiera había venido al mundo, pero sé reconocer cada uno de esos nombres y he escuchado sus canciones. ¿En qué momento se perdió ese vínculo cultural con los más jóvenes? En mi adolescencia convivían sin estridencias en las radiofórmulas Sabina, Counting Crows o Spice Girls. En la radio, principal fuente de novedades musicales, había para todos los gustos y se agradecía la variedad. Hoy todo suena tan igual que para escuchar algo distinto hay que tirar de la colección de discos en casa. ¿Seré capaz de superar esta gran brecha generacional?