Hace cuatro años que no está la Matute y, en su recuerdo, acaba de aparecer una edición especial de Olvidado Rey Gudú con dibujos de la autora. La novela, de ámbito medieval y aliento fantástico, era su favorita: una historia dedicada a ese otro mundo, al "bosque", que sentía la había arropado de niña y que tal vez le había salvado la vida de adulta -En el bosque es el título de su discurso de ingreso en la RAE-. Olvidado Rey Gudú surgió tras un silencio de dos décadas y una depresión abisal, mal curada desde los tiempos del "marido malo" y los años en los que apenas pudo ver a su hijo. El "marido malo" -recuerda en una entrevista recuperada por ABC- la llevaba al Café Gijón para, resumamos, medrar a su costa; los únicos momentos en su vida, confesaba Matute, en los que se había aburrido: "¡Esos vociferantes señores que no decían nada! Era horroroso". Jefa. Como para no salir corriendo a buscar refugio entre los árboles.