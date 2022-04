El bipatetismo

La democracia no son las formas; pero la sostienen las formas. Es o debería ser un sistema de gobierno que tiene que garantizar, con independencia del juego de las mayorías coyunturales, unos derechos naturales (vida, propiedad, libertad de conciencia…) cimentados sobre la dignidad de cada ser humano. Para que funcione, hay algunas cosas, por abajo -cimientos- y alrededor -formas-, que no han de estar sujetos a votación. Que no se me indigne nadie. Son muy pocas y esenciales, y hay una infinidad de asuntos que sí pueden votarse y decidirse según el juego legítimo de las mayorías.

Lo preocupante es que incluso aquellos que creen que la democracia es un sistema puramente procedimental, sin más, son los primeros que vulneran las formas de la democracia. En España, éstas están sometidas a un continuo desprestigio, que en los últimos tiempos se ha acelerado hasta el desmoronamiento. El Tribunal Constitucional ha decretado que los estados de alarma y el cierre del Congreso por la pandemia fueron inconstitucionales. Más subversión del orden jurídico es imposible.

El espectáculo de anteayer en el Congreso, con medio parlamento gritando "Tongo" y el otro medio pensando "Tonto", no resulta nada edificante. Parece que la presidente del Congreso, Meritxell Batet va a batir el récord de ilegalidades en su cargo.

A la gravedad que tiene el panorama, hay que sumar otra. El desprestigio del bipartidismo o de los dos grandes partidos. El PSOE, que gobierna, se felicita (¡se felicita!) por una convalidación de chiripa ridícula de un Decreto-Ley (forma no especialmente respetuosa de gobernar). Si los partidos son el cauce de la representación popular, uno esperaría que los absolutistas de la democracia fuesen más cuidadosos con el valor de los votos que reciben. Un voto por error significa que se ha vulnerado la representación de un gran número de ciudadanos. No es algo para celebrar por ningún demócrata.

El PP todavía sale peor parado, no en el fondo, sino en el prestigio. Una equivocación de botón, tan rara y tan tonta, erosiona la seriedad de una alternativa en el subconsciente colectivo. Lo que Casero le ha hecho a Casado va más allá de esta votación: es un peldaño más que se baja.

Estamos en una democracia que renunció hace mucho a los fundamentos, que se mofa de las formas y en la que los dos mayores partidos hacen el ridículo en una votación trascendental. No es muy alentador.