Si cruzamos dos iniciativas gaditanas podemos concluir cómo puede ser la ciudad en los próximos años sin necesidad de inteligencia artificial. Por un lado David de la Cruz ha propuesto un cuerpo de canguros municipales para que los papás y las mamás puedan salir a divertirse sin tener que soportar la molesta presencia de los niños. Por otro lado LLORECA quiere traer camareros de Marruecos para poder explotarlos sin que protesten. Si se mezclan las dos iniciativas podríamos proponer un cuerpo municipal de sacadores del bicho de las cañaíllas, que es una labor muy pesada y engorrosa, así que mejor que un grupo de marroquíes se hagan cargo de tan enojosa labor para que los gaditanos no tengamos que mancharnos las manos ni estar con el palillo o dando golpes para que el bicho termine de salir. Ese mismo cuerpo podría dedicarse a pelar las coñetas y los cangrejos moro, a quitarles las cáscaras a las gambas o a los langostinos, para que no nos manchamos las manos los gaditanos, ya que tenemos otras necesidades cubiertas. Otro cuerpo de marroquíes pagados por el Ayuntamiento podrían pelarnos las pipas y los pistachos, para no tener que tomarnos semejante molestia, incluso mojar el pan en la salsa por nosotros o abrirnos los botellines de cerveza. Otro cuerpo de empleados municipales de origen marroquí podrían hacer cola por cada uno para cualquier evento, sea el concurso de agrupaciones del carnaval, las sillas de la Cabalgata, de la Semana Santa, entradas para el Cádiz, el Concert Music o No Sin Música. Que los moritos se pongan en la cola, que el estado del bienestar 3.0 es más o menos una vida placentera sin tener que cuidar niños ni esforzarnos lo más mínimo sufragado por el erario a costa de los impuestos . Ya puestos: empleados municipales marroquíes que vengan a casa a planchar, a fregar los cacharros, a limpiar el baño e incluso para las chapuzas del hogar, así puede cada uno podrá hacer lo que le parezca mientras otros cumplen con nuestras obligaciones: ver tiktok o Sálvame, tomarse una cerveza con los colegas, salir a caminar para bajar el colesterol, sentarse en una terraza con la familia, mientras unos pobres marroquíes nos quitan el marrón de encima, o subsaharianos que igual son más baratos. Se saca a licitación la prestación del servicio y nada más que habría que llamar al Ayuntamiento como cuando vienen a llevarse muebles usados o a reponer el cubo de la basura. El estado del bienestar tiene que evolucionar con las innovaciones introducidas por LLORECA, todo no va a ser la sanidad, la educación y las pensiones, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de dios, en minúscula, con perdón de Don Rafaé.