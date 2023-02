Como glosan quienes la estudian, la Ley de Bienestar Animal es un disparate en su contenido. También es un disparate político. Su inoportunidad clama al cielo. Lo más drástico es su coincidencia con la sentencia sobre el aborto del Tribunal Constitucional, que reconoce la absoluta desprotección del nasciturus en el derecho español. Esa no era, ni por asomo, la intención del texto constitucional, pero les da lo mismo.

Hasta tal extremo pasan de guardar las apariencias que nadie ha maniobrado, aunque fuese por vergüenza, para que la barra libre del aborto no llegase a la vez de una ley que condena a 36 meses de cárcel al que mate de dos escobazos a un ratón que se ha colado en su casa. Los huevos de las aves también gozan de una protección superior mientras al feto se lo abandona a su suerte. De ser yo de ellos, hubiese evitado la coincidencia siquiera para que no se me pudiesen aplicar con tanta exactitud las asombrosas palabras proféticas de Chesterton de hace 103 años en su libro Los usos de la diversidad (1920): "Allí donde hay adoración del animal hay también sacrificios humanos".

Se amontonan otras inoportunidades políticas. Desde luego, que esta ley se solape con los escándalos de la ley del sólo sí es sí, que tanto desprestigio ha derramado sobre la legislación gubernamental. Esta norma está también condenada al desbarajuste forense. Si se aplica en serio, se producirán innumerables conflictos con las personas más pacíficas, incluyendo niños, que tengan mascotas exóticas. Si no se aplica, será la mofa de BOE y la inseguridad jurídica de unos poseedores de animales a los que se ha puesto al otro lado de la ley aunque se haga la vista gorda. Por último, si se aplica arbitrariamente, como se hará, se vulnerará también el derecho a la igualdad ante la ley. Lo que sea, resultará un desastre. Como el Gobierno ha permitido que salgan a la calle violadores, se podrá decir con humor negro que, en efecto, les preocupa muchísimo el bienestar animal y hasta el de las alimañas.

Tenemos, además, la inflación, el paro y el PIB hundido. El animalismo de esta ley producirá mucho malestar económico entre los seres humanos, con perdón, que se ganan honestamente la vida en este sector. Al resto de los ciudadanos, les irritará que el Gobierno se dedique a generar problemas cuando no es capaz de solucionar los problemas más cotidianos de los ciudadanos, que también han generado.