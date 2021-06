El bicho todavía estaba allí

Avanzaban las vacunaciones, están llenos los veladores, reviven las calles, resucitan los espectáculos, regresan los turistas, se amplían los horarios, los del botellón y el divertirse hasta morir siguen a lo suyo, se hacen planes de viajes y vacaciones… Pero el bicho todavía está ahí. Y lo único que se puede llamar normalidad sin mentir no existe. Ni nueva -recuerden la estupidez presidencial del verano pasado- ni vieja: la normalidad única y verdadera está más cerca, pero aún lejos. El 31 de mayo de 2020 se notificaron dos fallecimientos por covid. El mismo día de 2021, 48.

Vivimos una situación llena de contradicciones en la que en el mismo día se puede leer en un diario que en Andalucía los hospitalizados bajan de 800 por primera vez desde el verano pasado, en otro que siguen subiendo los contagios, muertes e incidencia por covid en Andalucía y en otro más que Andalucía cierra mayo con los mismos contagios diarios que a principios de mes, siendo todo cierto a la vez.

"El virus sigue ahí" ha dicho el presidente de la Junta sabiendo de lo que habla por experiencia propia y por ello pidiendo "mucha más cautela que antes". Porque todo invita a relajarse tras el hartazgo de más de un año de restricciones. "Esta catástrofe en forma de pandemia es grave -ha dicho Juanma Moreno- y hay que tomársela con muchísima responsabilidad hasta que la tengamos completamente controlada, cosa que aún no hemos conseguido". Pero o no lo hacemos o nos cuesta cada vez más trabajo hacerlo. Es muy difícil mantenerse en guardia más de 15 meses. Tanto como no ser tomado por un hipocondríaco Don Pésimo si se rechazan determinadas invitaciones a eventos o se insiste en nuestros entornos más próximos en la necesidad de no relajarse.

Las vacunas son efectivas, las vacunaciones avanzan a buen ritmo -en Andalucía ya vamos por los nacidos entre 1970 y 1972-, pero el enemigo está ahí, asediando, y como el cine nos cuenta no pocos fuertes han sucumbido tras un largo asedio justo cuando el Séptimo de Caballería, los casacas rojas o la legión extranjera estaban a punto de llegar. Recuerden el inicio de Beau Geste (a ser posible la versión de 1939 de William Wellman con Cooper, Milland, Preston, Crawford y Donlevy): llega la tropa de socorro a un fuerte al parecer aún defendido por soldados apostados en sus murallas con las armas en sus manos… Pero cuando entran descubren que todos están muertos.