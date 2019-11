El barrio de San Juan

EL barrio que más va a subir en los próximos años en Cádiz es el de San Juan. Lo digo así, a modo de providencia. Me baso, primero, en que el listón está bastante bajo, con una actividad comercial escasa, a la espalda de todos los lugares de paso y con remansos de infravivienda o fincas abandonadas. Pero también, y ahí dejo mi segundo argumento, es una zona situada en un lugar privilegiado de la ciudad, entre la Catedral y el Mercado, con todo el atractivo que ello conlleva. Ahora bien, como casi en cualquier sitio de la ciudad, el avance de estos próximos años puede ser sostenible o no. Y me refiero, como no , al turismo. Actualmente hay al menos tres fincas completas con obras o proyectos que tendrán fin turístico en una sola manzana. Hay que tener en cuenta que ya, siendo un barrio aún decadente, salir de él por la calle Compañía es cruzar un río de turistas del que a veces es difícil nadar contracorriente. Ojalá se enriquezca el barrio, pero no a costa de la gente que lo habita.