Esto ocurre en Andalucía: tanto en Granada como en Almería hay varios pueblos que no tienen bares. En Huelva, solo en un pueblo, que es Cumbres de Enmedio. La Asociación Estatal de directores y gerentes de Servicios Sociales, cifra en 4.351 los andaluces que viven en un municipio, sin ningún bar.

Esta especie de "ley seca" no tiene ningún motivo sanitario y no se comprende a qué obedece.

Lo que la información no nos dice el por qué de esta ausencia, tan infrecuente, que ha llegado hasta los periódicos. De hecho, en estas mismas páginas ha habido dos artículos de opinión que se han ocupado del tema, porque un bar soluciona muchas cuestiones que no se han previsto y no significa, por su mera existencia, que se produzcan las enfermedades propias de exceso de alcohol.

Los bares son centro de reunión y mayormente, en las poblaciones de pocos habitantes, cumplen la función de que los vecinos se comuniquen, vean en el televisor programas y trasmisiones que en sus casas no pueden ver por mil circunstancias diversas.

Los políticos son plenamente conscientes de que la TV produce una información necesaria. También cumple su papel con los niños y los menos niños, que necesitan la información que solo puede realizarse por tv. Alguno dirá que este efecto y estos beneficios también se consiguen sin necesidad de entrar en un bar, que pueden existir locales para ver la televisión.

También los bares cumplen una función de relación de los vecinos. Cierto es que en los bares se bebe pero por lo general se hace con moderación y sobre todo, el balance de tener un lugar donde se cambien impresiones es muy positivo.

Supongo que los habitantes de los pueblos donde no hay bares echan de menos un lugar donde relacionarse y comentar su vida, sus esperanzas y disgustos. Por supuesto que todo esto puede hacerse en un local donde no hay bebidas. Pero sin duda que son más los beneficios para la convivencia ciudadana, de la existencia de bares, que no de su inexistencia.

P.D. Escrito el artículo, sin haber podido leer el Diario de hoy. Después de su lectura compruebo que el tema ha interesado también a dos firmas muy destacadas. Siento la repetición, pero al mismo tiempo es una demostración de que el tema interesa y a lo mejor sirve para que alguien decida abrir, en las localidades a las que me refiero, para subsanar la falta.