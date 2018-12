Es estúpido, raro e infantil que me moleste que las fechas dejen de tener sentido. Supongo que es pánico a enfrentarme a lo que, en el fondo, todos sabemos, que la sucesión de días que conforman una vida no es más que una monótona vía de un sólo sentido hacia el precipicio y, aun así, no es que sólo caminemos tan tranquilos hacia la meta,¡hasta corrimos cuando fuimos jóvenes! Las fechas señaladas se convierten en asidero para los cobardes que como yo necesitan anclajes fuertes a la tierra para no salir volando. Números en rojo para revitalizar calendarios en blanco y negro. Fechas donde se mida nuestro carácter y se pese nuestro corazón. Días de tradición y ritual. Los hijos más débiles de Eva necesitamos creer en que existen días objetivamente especiales, días que significan algo, días irreemplazables que se esperan o, incluso, se teman. Días de ajustar las cuentas y renovar los votos con el tiempo. Ese día. Sin sucedáneos.