No la pierdan, no se la pierdan. Esta noche. Sean grandes o chiquitos; tengan hijos, tengan pareja o vivan solos; rebosen sus bolsillos o sólo entre el frío y la preocupación por los agujeros invisibles de su cartera. No la pierdan, no se la pierdan. Esta noche. Déjense cubrir por su manto mágico hilvanado por el brillo de los ojos chispeantes, transparentes, de aquellos que todavía no tienen los zapatos gastados del camino, ni el alma parcheada, hecha jirones, por las grandes y pequeñas gestas del día a día. Mírenlos a ellos que todavía no piensan en investiduras, ni en conflictos territoriales, que no temen al diferente, que revuelven las habitaciones, que abren todas las puertas con la misma alegría con la que abren los brazos para recoger los caramelos. Ellos, que creen con tanta firmeza en lo imposible, que consiguen que esta atea convencida cierre los ojos esta noche con la ilusión de mañana levantarse en un mundo mejor.