Mientras dure la guerra radicales y descerebrados tomarán los cines para boicotear una película. Mientras dure la guerra se intentará amordazar y secuestrar el arte y la creación. Mientras dure la guerra existirán políticos que inciten al odio con palabras más incendiarias que los incendios que pretenden avivar. Mientras dure la guerra se le rendirán honores al dictador. Mientras dure la guerra continuarán los debates sin sentido, las mentiras florecerán como las rosas que pretenden pisotear. Mientras dure la guerra no habrá hueco para una democracia acorde al presente y no al pasado. Mientras dure la guerra aquello tan hermoso y tan lleno de esperanza llamado Transición se irá muriendo por no regarlo y adaptarlo a la realidad que ahora nos toca vivir. Porque las heridas no se pueden cerrar en falso. Hay que abrirlas, cauterizarlas, que si no los cuerpos se gangrenan o se quedan presos en una trinchera infinita.