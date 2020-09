La luz de Cádiz

Hacía tanto que no me asomaba que la luz me ha tomado casi por sorpresa. No me ha cegado, no, sí me ha deslumbrado y, sobre todo, me ha dejado en la piel esa sensación de calidez que sólo te imprime el hogar. Hoy me he arreguindado al mundo desde la azotea después de un tiempo a la sombra –sombra, no oscuridad, nunca lo fue ni en los días más negros de este sueño distópico– para ver cómo la luz de mi ciudad brilla más allá de sus perfiles tramposos de isla. La luz de Las Niñas de Cádiz en Málaga, desde los Max al mundo, o la luz de María Moreno en Sevilla, abriendo la Bienal y de ahí al universo, nos iluminan a todos los hijos de esta tierra que llevamos como santo y seña las cinco bonitas letras de tu nombre enredadas en la lengua y en el corazón. Creyendo que de todas las C con las que se te identifica, la Cultura, es la mayúscula. Qué orgullo ser de Cádiz, qué orgullo apoyar a tus artistas, qué orgullo ser mujer.