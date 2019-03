Futura ciudad

Dejó dicho Italo Calvino que “la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene, como las líneas de una mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos...” Siempre me he enorgullecido de que en mi ciudad-isla, encapsulada y aislada y sólo unida a las grandes corrientes de pensamiento y moda por ese cordón umbilical nuestro que es el mar, es un libro de Historia viviente. Viviente en presente. Donde el pasado y el hoy se besuquean en los empedrados s de las calles, se acarician en los edificios, se funden en un abrazo en el carácter de la gente de sus barrios más populares. Su gente. La ciudad, nuestra ciudad, es indisoluble de aquellos que la habitan. Y la alarma ya ha saltado. No la escuchan los expertos, ni siquiera sus gobernantes. Pero algunos ya oímos el silencio sepulcral de casas llenas de gente de paso con el que nos condena la economía del turismo.